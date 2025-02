Panorama.it - Champions League, la guerra del ranking tra Italia e Spagna

La settimana di playoff dellae delle altre coppe europee avrà un peso determinante sulle speranzene di chiudere la stagione al secondo posto nelUefa, garantendosi così una squadra in più nell'Europa che conta a partire da settembre. Una partita da oltre cento milioni di euro, vitale per il bilancio di chi dovesse approfittarne poi arrivando quinto in campionato o, al contrario, per chi dovrà rinunciare l'anno prossimo ai ricchi incassi della. Un disastro per i grandi club, ormai non più strutturati per non prendere parte alla coppa delle grandi orecchie.Alla fine della prima fase l'non è messa male. Anzi. Però è un equilibrio precario quello su cui poggia l'attuale secondo posto alle spalle dell'imprendibile Inghilterra, che comanda con i suoi 20,892 punti senza aver ancora lasciato per strada nessuna delle 7 squadre con cui si è presentata ai nastri di partenza.