Champions League in tv domani Juventus-Psv | dove vederla

In, martedì 11 febbraio, laaffronterà il Psv Eindhoven in una partita di fondamentale importanza per l’accesso agli ottavi di finale. I bianconeri guidati da Thiago Motta alle ore 21 sfidano all’Allianz Stadium gli olandesi nella partita d’andata del playoff-spareggio (ritorno mercoledì 19 febbraio in casa del Psv). Sarà possibile vedere la partita in tv in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Il match sarà trasmesso anche in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.