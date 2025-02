Sport.quotidiano.net - Champions League, ecco gli spareggi con tre italiane in campo: programma e orari tv

Bologna, 10 febbraio 2025 – Archiviata la fase a girone unico, con i suoi verdetti, per l’Italia eliminato il Bologna, è tempo di playoff per l’accesso agli ottavi di. Inle formazioni che si sono classificate dal nono al ventiquattresimo posto e per la Serie A ci saranno tre squadre impegnate. Glinon assegnano punti nel ranking, ma mandarle avanti tutte e tre (Atalanta, Juve e Milan) è fondamentale per accumulare altri punti dagli ottavi in avanti e per avere, anche la prossima stagione, la quinta squadra in. Per ora Italia è seconda, ma con un margine esiguo sulla Spagna e si preannuncia una dura battaglia fino a giugno. Saranno otto le partite intra martedì e mercoledì per l’andata dei playoff (il ritorno si gioca tra una settimana) che manderanno agli ottavi otto formazioni a completare il quadro con quelle che si sono qualificate in maniera diretta nel girone unico.