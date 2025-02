Lanazione.it - Certi amori non finiscono, Kovalenko torna azzurro

EMPOLI – Venerdì prossimo è il 14 febbraio, giorno degli innamorati ma non solo. In questa data nel 1996 è infatti nato Viktor, pronto a festeggiare nuovamente il suo compleanno in maglia azzurra. L’Empoli sta chiudendo per riportare in Toscana il centrocampista offensivo ucraino, che poco più di un anno fa fu tra gli eroi che conquistarono la storica terza salvezza consecutiva in A. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta ad agosto 2023, la scorsa estate l’Empoli non ha fatto valere il diritto di riscatto e cosìto a Bergamo salvo poi rescindere il contratto entrando a far parte della lista degli svincolati, dove lo ha pescato il ds Roberto Gemmi, che proprio pochi giorni fa commentando il mercato di gennaio aveva lasciato capire che se c’era l’opportunità qualche operazione in tal senso poteva esser fatta.