Cerimonia nella Giornata del Ricordo

FOLIGNO Oggi alle 11 in Piazzale Martiri delle Foibe, laper la commemorazione del Giorno del. "Ci sarà la deposizione della corona di alloro al monumento indei Martiri delle Foibe e alla targa commemorativa alla memoria dei ventimila istriani uccisi e gettati nelle foibe – fa sapere il Comune – . Seguirà l’intervento del sindaco Stefano Zuccarini (foto). Alle 12, al parco pubblico ‘Orti Orfini’, in via San Giovanni dell’Acqua, prevista la deposizione di una corona d’allora alla lapide alla memoria di Norma Cossetto, vittima dei partigiani comunisti del dittatore jugoslavo Tito". Oggi le bandiere istituzionali esposte sulla facciata principale del Palazzo comunale, in piazza della Repubblica, saranno a mezz’asta, come disposto dalla Prefettura, in occasione del ‘Giorno del’.