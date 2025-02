Ilgiorno.it - Centro civico Agorà di Arese. Storie di coraggio al cinema

Primo appuntamento mercoledì alle ore 20.45 aldicon la rassegnatografica dedicata a chi ha combattuto conper la giustizia. Quattro serate, tra febbraio e maggio, per conosceredie impegno civile e riflettere sul tema della legalità e dell’antimafia. Apre la rassegna "La nostra terra" di Giulio Manfredonia, un film che racconta la storia di una cooperativa agricola nata su terreni confiscati alla mafia. Interviene come relatore don Massimo Mapelli, responsabile della Caritas Ambrosiana della zona su Milano, gestore della Libera Masseria di Cisliano e della Tenuta Liberata di Spino d’Adda. "Questa rassegna è un omaggio alle vittime innocenti e a coloro che hanno combattuto per la giustizia. La cultura è uno degli strumenti di lotta che abbiamo contro la mafia e la criminalità organizzata.