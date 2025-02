Lanotiziagiornale.it - Centri rimpatri in Albania, il governo non si arrende: nuovo decreto per rimediare al fallimento

per le persone migranti inavrebbero dovuto essere il fiore all’occhiello della propaganda di Giorgia Meloni. Un deterrente, dicevano. Un modello per l’Europa, ripetevano. Ma oggi, a quasi cinque mesi dalla loro inaugurazione, sono lo specchio di una strategia fallimentare. Le persone trattenute vengono rimandate in Italia nel giro di pochi giorni, i giudici continuano a bocciare le procedure in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea.Eppure, ilnon sembra intenzionato a prendere atto del. Al contrario, si prepara a rilanciare con unche punta a trasformare idi Shengjin e Gjader in CPR –di permanenza per i– aggirando così i vincoli giudiziari e la necessità di convalida da parte della magistratura italiana.