Thesocialpost.it - Centri albanesi, Giorgia Meloni cambia idea: “Ci vadano gli irregolari

Il governo sta seriamente valutando un nuovo decreto bis sull’Albania, come confermato dal ministro degli Affari Ue, Tommaso Foti, in un’intervista a Repubblica. Per la prima volta, l’esecutivo starebbe pensando di modificare radicalmente il piano originale, al fine di evitare che iin Albania rimangano vuoti per mesi. Palazzo Chigi vuole accelerare, senza attendere la sentenza della Corte di giustizia europea.La premierne ha discusso venerdì con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e con il sottosegretario Alfredo Mantovano. L’principale sarebbe quella di trasformare i duein Cpr (per il Rimpatrio), destinati ai migrantigià presenti in Italia con un decreto di espulsione. Non sarebbero più, quindi, strutture di accoglienza temporanea per i migranti intercettati in mare, ma veridi rimpatrio, saltando il passaggio delle convalide del trattenimento da parte delle Corti d’appello, che finora hanno sempre rigettato queste richieste.