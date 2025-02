Quotidiano.net - Cento nuovi posti nei Lidl del Friuli:. Recruiting Day il 12 febbraio

Leggi su Quotidiano.net

LO SVILUPPO DELLA RETE retail diItalia prevede nel corso del 2025 nove aperture. Un progetto di espansione ovviamente accompagnato anche da un programma di nuove assunzioni di oltre 160di lavoro e un investimento complessivo di oltre 70 milioni di euro. "L’inaugurazione di novesupermercati testimonia il proseguimento senza sosta del nostro piano di sviluppo che ci porterà a raggiungere i mille punti vendita entro il 2030 – ha dichiarato Massimiliano Silvestri (nella foto a destra), PresidenteItalia – e questistore non solo rafforzano la nostra presenza sul territorio nazionale, ma generano anche importanti opportunità di lavoro, contribuendo allo sviluppo economico delle comunità locali in cui operiamo". Il percorso di consolidamento diItalia nell’ultimo decennio è stato sostenuto da ingenti investimenti per l’apertura dipunti vendita e centri logistici e l’ammodernamento e rinnovo degli esistenti, raggiungendo nel secondo semestre del 2024 un investimento pari a 400 milioni di euro destinati all’apertura di 40 punti vendita.