Iodonna.it - Celebra al Festival il suo amore per Roma con Damme 'na mano

Sanremo, 10 feb. (askanews) – Manca sempre meno al debutto di Tony Effe sul palco dell’Ariston di domani sera, 11 febbraio, in cui celebrerà il suopercon‘na(Island Records), il brano in gara al 75°di Sanremo. Scritto da Nicolò Rapisarda, Davide Petrella, Diego Vettraino e Luca Faraone, e prodotto da Drillionaire,‘naè una canzonentica e appassionata in cui Tony Effe personificacome una donna, esprimendo il suo profondo legame con la città attraverso una melodia malinconica e intensa.A partire da oggi l’artista porta la suaa Sanremo con due location incentrate sul tema centrale di‘na: l’per la sua città e le molteplici sfaccettature della sua personalità. Leggi anche › Il primo Sanremo di Brunori Sas punta tutto su una Fiammetta che gli porta fortuna In Corso Imperatrice 37, Tony inaugurerà il chiosco di street foodnoDa Magnà, con un menù curato dallo chefno Ruben Bondì (@cucinaconruben), creator seguito da oltre 1,8 milioni di follower su Instagram e oltre 2,5 milioni su TikTok.