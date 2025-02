Lanazione.it - Cede un argine: chiusa via del Brennero

Pisa, 10 febbraio 2025 - La strada statale 12 "dell'Abetone e del" è provvisoriamentein entrambe le direzioni nel comune di San Giuliano Terme (dal km 4,400 al km 6,800) per consentire l'esecuzione di rilievi e interventi di ripristino in corrispondenza di dissesto della scarpata tra la sede stradale e un canale adiacente. Sul posto sono presenti i tecnici Anas e del Genio Civile. Il traffico proveniente da Lucca è deviato in via delle Sorgenti/SP30 del Lungomonte Pisano per poi proseguire su via dei Condotti, via G. Puccini e quindi reimmettersi sulla statale 12. I veicoli provenienti da Pisa effettueranno il percorso inverso, per riprendere la statale 12 all'intersezione con via delle Sorgenti/SP 30 del Lungomonte Pisano.