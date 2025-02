Thesocialpost.it - Cecilia Sala ringrazia Giorgia Meloni, la risposta spiazzante di Fabio Fazio: “Adesso siamo a posto”

La giornalistaè tornata ospite a Che tempo che fa, affrontando nuovamente il tema della sua prigionia in Iran e le polemiche seguite alla sua prima intervista nel programma di.Leggi anche: Ilaria Salis ospite didifende le occupazioni: “I movimenti occupano case pubbliche abbandonate”Le polemiche suimenti al governoAll’inizio dell’intervista,ha ricordato le critiche ricevute dalla giornalista per non aver pubblicamenteto il governo dopo la sua liberazione.ha subito chiarito la questione: “È stata la prima cosa che ho fatto, arrivata a Ciampino: hoto, il Governo e i servizi di sicurezza italiani per un’operazione che mi ha salvato la vita e che è stata incredibilmente veloce”.La reporter ha ribadito la sua gratitudine, sottolineando di essere pronta a ripetere imenti per chi non li avesse ascoltati.