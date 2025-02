Ultimouomo.com - C'è sempre il sole a Philadelphia

Eagles hanno mantenuto la propria promessa di vendetta dopo quella sconfitta all'ultimo possesso dell’overtime. Non era facile farlo in una lega fondata su eliminazioni dirette e fluidità nelle gerarchie; per di più puntando il dito contro una dinastia, contro un trentenne al quinto Super Bowl in 7 anni di carriera. Non era neanche così prevedibile, dopo un inizio balbettante e una rivoluzione in off-season., però, non è un posto come gli altri.Un altro momento significativo della serata.Patrick Mahomes ha perso poche partite in carriera, appena cinque in un blowout. Questo è uno dei motivi per considerare quindi quella di stanotte, questo 40-22, una delle dimostrazioni di forza più impressionanti della storia NFL. Nonostante i Chiefs siano riusciti a contenere Saquon Barkley, non ha funzionato davvero nient’altro, anche e soprattutto a causa di una difesa soffocante e perfetta.