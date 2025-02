Oasport.it - C’è già una risposta americana a Kelly Doualla? Tempo da fantascienza a 13 anni…

Il mondo corre e non aspetta. Sono state ore particolarmente convulse per l’atletica italiana, visti i risultati strabilianti nel corso dei campionati italiani giovanili indoor di scena ad Ancona. In particolare, le prestazioni diDualla (15 anni) e di Alessia Succo (16 anni) hanno destato scalpore.La lodigiana di Sant’Angelo, infatti, è andata a migliorare il suo record europeo Under18 sui 60 metri, siglando ildi 7?19. Tradotto: solo Zaynab Dosso, bronzo mondiale indoor l’anno scorso, è stata in grado di fare meglio nel Bel Paese. Per non essere da meno, la torinese si è letteralmente mangiata i 60 ostacoli con lo strepitoso riscontro cronometrico di 8?07 (record mondiale Under18).E così si è dovuto prendere atto di un movimento italiano in grande salute, che può lanciare il guanto di sfida a livello internazionale.