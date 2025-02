Quotidiano.net - C’è anche l’Italia tra i protagonisti del primo cloud made in Europa

L’INNOVAZIONE CREA VALORE. Ne è certa la comunità europea, tanto da investire oltre 1,2 miliardi di euro in progetti in grado di sviluppare nuove infrastrutture su. A dicembre 2023 la Commissione Europea ha autorizzato – attraverso aiuti di stato per oltre 1,2 miliardi a livello europeo, di cui circa 409 milioni di euro destinati al– la realizzazione delIPCEI incentrato sulle tecnologie che mirano a creare una catena del valore europea per le Infrastrutture e i Servizi(Cis). Grazie ai fondi messi a disposizione in ambito europeo l’industria e la ricerca italiane fanno squadra. Politecnico di Torino, Fondazione Bruno Kessler, Enea, insieme a Engineering, Fincantieri, Reply, Tim (nella foto l’ad Pietro Labriola) e Tiscali realizzeranno un ambiente di test condiviso, che punta a valorizzare i risultati delle attività di 8RA, il progetto finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma IPCEI (Important Project of Common European Interest).