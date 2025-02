Justcalcio.com - CdS – Napoli, c’è amarezza per il mercato. Ma i tifosi puntano su Conte

2025-02-05 08:12:00 Arrivano conferme dal Corriere:– I social sono bar senza caffè, strade affollate dove si può origliare indisturbati. Nel caos di queste ore, dopo la chiusura del, si rincorrono due stati d’animo: l’per l’addio di Kvaratskhelia che non è stato sostituito con un nome di grido ma anche la fiducia incondizionata in Conte e la squadra. A loro la città affida le proprie speranze e ambizioni per queste ultime quindici partite di campionato, il tempo a disposizione per far sì che i dubbi di questi giorni possano avere forme diverse a fine stagione. È un peso leggero che l’allenatore accetta con onore ed è pronto seminare nella testa e nelle gambe dei suoi calciatori, chiamati a combattere, sportivamente parlando, perché con una rosa del genere, con questi giocatori per cui è un piacere ritrovarsi ogni giorno a Castel Volturno, parola di Conte, “posso andare anche in guerra”.