CdS – è atterrato a Milano, nel pomeriggio le visite mediche

2025-02-10 11:00:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport:Non si ferma l’Inter. Nonostante la sessione invernale di mercato si sia chiusa da appena una settimana, la società nerazzurra è già al lavoro per costruire la rosa per la prossima stagione: Petar Sucic ènella mattinata di oggi, 10 febbraio, all’aeroporto diLinate. Nelle prossime ore si sottoporrà allecon il club nerazzurro prima di fare ritorno a Zagabria. Proveniente dalla Dinamo, Sucic, bosniaco naturalizzato croato classe 2003, diventerà il primo rinforzo a centrocampo della prossima Inter.Sucic all’Inter a giugnoSucic diventerà un giocatore dell’Inter a giugno, nella nuova, ridotta, finestra di mercato aperta dalla FIFA dall’1 al 10 giugno, a pochi giorni dall’inizio del nuovo Mondiale per Club.