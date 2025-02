Liberoquotidiano.it - Caterina Balivo, "questo triangolo...": scappa per l'imbarazzo a La volta buona | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Bam bam twist ritmicamente stava insieme a Volevo dirti, feci un mashuppone su Instagram e ricevetti un sacco di like". Donatella Milani, ospite in studio dia La, su Rai 1, ammette il suo amore artistico per Achille Lauro, non senza un certo. "Tu smettila di dire di Achille Lauro - rimprovera la padrona di casa -, che poi dicono che sono una Milf, questa cosa qui. Non lo sono, è perché mi piace come personaggio e come persona. Punto! Pensi che Achille guardi me? Però ci farei un duetto, se parliamo di musica". Apunto riprende la parola la, che pochi minuti prima aveva chiesto al trapper romano, in collegamento da Sanremo dove domani sera salirà sul palco dell'Ariston, ancora unain gara al Festival, di raggiungerla in vacanza al mare "a due ore da Roma, un posto pazzesco".