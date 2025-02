Feedpress.me - Catanese tenta il suicidio in carcere, la moglie ai giudici: "Cristian ste morendo lentamente"

Hato ilneldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) , dove è detenuto dal novembre del 2024 per associazione mafiosa , ilCalvagno , di 37 anni. Lo scrive la, Cristina Furnari , di 36 anni, in una "implorazione delladi un detenuto" con cui chiede al GIP e al procuratore generale di Catania di "intervenire" per "il gravissimo stato di salute" del.