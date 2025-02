Lanazione.it - Castiglion Fiorentino celebra il giorno del ricordo, ospite Diana Cossetto

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 gennaio 2025 –ildelIl 10 febbraio ricorre il "del", una commemorazione civile nazionale istituita per non dimenticare la tragedia delle vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Questa giornata, sancita dalla legge n. 92 del 30 marzo 2004, è dedicata a conservare e rinnovare la memoria di tutti gli italiani e delle vittime delle foibe, nonché dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, e della più complessa vicenda del confine orientale. A, in occasione deldel, le bandiere del Comune saranno posizionate a mezz’asta per tutta la giornata di oggi, lunedì 10 febbraio. Sabato 1° marzo, in sala “San Michele” a Palazzo Comunale, si ricorderà la vicenda di Norma, studentessa italiana – istriana uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani e insignita nel 2005 della Medaglia d’oro al merito civile.