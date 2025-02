Terzotemponapoli.com - Castellacci sull’infortunio muscolare di Spinazzola

Leggi su Terzotemponapoli.com

Intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli ad EnricoDiagnosi e contestoEnrico, medico sportivo, ha parlato con Radio Goal.Il focus è sul presunto infortunio diha chiarito che non si tratta di un infortunio “usual”.La diagnosi si concentra sul medio gluteo.: Il tipo di lesioneIl medio gluteo può essere problematico.Può provocare risentimenti al nervo sciatico.Secondo il medico, si tratta di una normale lesione.Non c’è allarmismo, ma è necessaria attenzione.Grado e tempi di recuperoIl recupero varia in base al grado dell’infortunio.Primo grado: circa 20 giorni di recupero.Secondo grado: oltre 40 giorni per rimettersi in sesto.La precisione nella diagnosi è fondamentale.Un piccolo errore può influire sui tempi di riabilitazione.