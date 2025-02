Bergamonews.it - Castel Rozzone, inaugurata la nuova rotatoria sulla provinciale 126

. Taglio del nastro per lastrada126 all’intersezione con via Dante Alighieri e Corso Europa, a. L’opera, realizzata nell’ambito del programma di riqualificazione della rete viaria, è stata finanziata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e ha un diametro esterno di 40 metri, isola centrale da 24 metri con una corona sormontabile di 1,50 metri di larghezza e una corsia anulare di 9 metri di larghezza comprese le banchine da 0,50 metri.La presenza di una zona fortemente urbanizzata e l’assenza di collegamenti adeguatamente protetti tra i due lembi della stradahanno portato allo studio di un attraversamento con semaforo a chiamata in totale sicurezza in quanto con illuminazione dedicata a giorno, garantendone la percorrenza sia ai pedoni che ai ciclisti: l’attraversamento comprende infatti anche lapista ciclopedonale prevista anch’essa nel progetto di riqualificazione viaria della SP 126.