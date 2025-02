Lettera43.it - Caso Lo Voi, la procura di Perugia ha aperto un fascicolo sull’esposto del Dis

Ladiha reso noto di averunrelativo all’esposto del Dis «su presunte rivelazioni di notizie riservate comunicate alladella Repubblica di Roma». Il riferimento è all’informativa dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi) su Gaetano Caputi, capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni.Lo Voi è iltore capo di Roma che ha iscritto Meloni nel registro degli indagati per ilAlmasriGiorgia Meloni (Imagoeconomica).A seguito della pubblicazione su Domani dell’informativa riservata dell’Aisi su Caputi il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), ipotizzando una violazione della legge che impone all’autorità giudiziaria di adottare adeguate misure per evitare la diffusione indebita di documenti classificati, ha presentato un esposto contro Francesco Lo Voi, ossia iltore capo di Roma che ha iscritto Meloni nel registro degli indagati per ilAlmasri.