Tpi.it - Caso Lo Voi, la Procura di Perugia apre un’inchiesta dopo l’esposto dei Servizi Segreti

Ladiha apertosui fatti contenuti nelpresentato daicontro iltore capo di Roma Francesco Lo Voi per presunta rivelazione di notizie riservate.Lo ha reso noto nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio lo stessaumbra guidata da Raffaele Cantone, competente per vicende che riguardano i magistrati capitolini.L’ufficio “ha provveduto ad iscriveredel Dis (il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, ndr) su presunte rivelazioni di notizie riservate comunicate alladella Repubblica di Roma”, si legge nel comunicato, in cui si specifica che “non può essere riferito il contenuto dell’iscrizione né il registro in cui è stata disposta, trattandosi di informazioni coperte dal segreto”.Nelpresentato nei giorni scorsi all’autorità giudiziaria perugina, il Dis – chele dimissioni di Elisabetta Belloni è guidato da Vittorio Rizzi – accusa ladi Roma di aver diffuso documenti riservati su Gaetano Caputi, capo di gabinetto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.