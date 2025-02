Secoloditalia.it - Caso Lo Voi, aperta un’indagine sull’esposto del Dis per rivelazione di segreto: le accuse

Leggi su Secoloditalia.it

E’ ufficiale. La Procura di Perugia ha iscritto a fascicolo l’esposto presentato dal Dis (Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza) sulla vicenda relativa alla fuga di notizie suldi Gaetano Caputi: il capo di gabinetto della premier Giorgia Meloni. Come riporta l’Ansa nell’esposto è stata segnalata l’ipotesi di violazione dell’articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007: in quanto la procura di Roma in qualità di destinataria delle informative riservate, avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitarne l’indebita diffusione.di atti nonostante la classificazione “riservato”‘’L’iscrizione – spiega in una nota il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone – è stata disposta nel rigoroso rispetto dei criteri indicati dall’articolo 335 c.p.p, come modificato dal d.