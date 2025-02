Romadailynews.it - Caso di revenge porn: pubblica i video della ex e le lancia una molotov, arrestato 46enne

Un drammaticodie stalking ha sconvolto Roma. Un uomo di 46 anni è statodopo una serie di atti persecutori nei confrontisua ex compagna, una 39enne con cui aveva avuto una relazione e un figlio. Dopo la finestoria, avvenuta a luglio dello scorso anno, l’uomo ha messo in atto una vera e propria escalation di violenza e intimidazioni, culminata nel lancio di una bombacontro l’abitazionevittima.Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dal pm Stefano Pizza, ilha iniziato la sua vendettando su internetintimi registrati durante la relazione con la ex compagna. In agosto, ha creato falsi profili a nomedonna su diverse piattaforme e ha diffuso foto esplicite, allegando il suo numero di telefono. La vittima, quindi, ha iniziato a ricevere numerosi messaggi indesiderati da sconosciuti.