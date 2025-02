Thesocialpost.it - Caso Almasri, la Corte penale internazionale apre un fascicolo sull’Italia: tensione nel governo Meloni

Il comportamento dell’Italia riguardo alla questione del torturatore libicoè attualmente sotto la valutazione della, in particolare della Pre-Trial Chamber I. Questa informazione è stata fornita dal portavoce della CPI, Fadi El Abdallah, il quale ha dichiarato in una nota stampa: “In merito alle richieste e ai reportage relativi alAl Masri, posso confermare che la questione del presunto mancato rispetto da parte dello Stato italiano di una richiesta di cooperazione per l’arresto e la consegna allaè oggetto di esame da parte della Camera Pre-Triale I. Durante questa fase, come stabilito dal Regolamento 109(3) della, l’Italia avrà la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Fino a quando la Camera preliminare I non avrà preso una decisione, lanon rilascerà ulteriori commenti”.