Caso Almasri, Cpi conferma: fascicolo su Italia in esame alla Camera preliminare

“La questione della mancata osservanza da parte dell’di una richiesta di cooperazione per l’arresto e consegna dida parte della Cpi è di competenza dellacompetente, vale a dire laI”. Lo afferma il portavoce della Corte penale internazionale Fadi El Abdh. “Come parte di questa procedura, ai sensi del Regolamento 109 del Regolamento della Corte, l’avrà l’opportunità di presentare osservazioni. Finché laI non avrà esaminato la questione e reso una decisione, la Corte non offrirà ulteriori commenti”, aggiunge il portavoce, che sottolinea come “questo processo non riguarda responsabilità individuali o casi contro persone specifiche”.Il legale delle vittime di: “Meloni in una morsa fra giustiziana e Cpi”“Ci sembra che Meloni sia stretta in una morsa.