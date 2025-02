Tarantinitime.it - Casartigiani Puglia, Castronuovo sulla crisi dell’autotrasporto tarantino: «Il settore rischia di trovarsi a un punto di non ritorno»

Tarantini Time QuotidianoL’autotrasportoè al collasso.cheha denunciato più volte, negli ultimi anni, battendo i pugni anche sui tavoli istituzionali competenti. Si tratta di una situazione giunta al limite perché le imprese continuano a chiudere i battenti, aggravando ulteriormente, il tessuto economico locale. Il coordinatore regionale diStefanoribadisce con fermezza la necessità di azioni immediate da parte delle autorità competenti, interventi per stimolare gli investimenti nelle infrastrutture portuali, per migliorare la logistica nel territorio e per supportare le imprese contro la concorrenza sleale.Sul fronte nazionale il compartoha subito un aumento significativo dei costi operativi dovuto all’innalzamento dei prezzi dei carburanti, alle assicurazioni e alla manutenzione dei veicoli.