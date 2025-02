Puntomagazine.it - Casa Sanremo 2025 ospitaNext Gen Legality & Nextenne: confronto tra Donne e Uomini

Next Gen: Dialogo tradella Giustizia e del Giornalismo d’Inchiesta per un Futuro Sostenibile e ResponsabileMartedì 11 febbraio, nel primo giorno del Festival della Canzone Italiana,accoglierà Next Gen, un evento tra i più rilevanti realizzati in Italia sul confronto traimpegnati in prima linea nella Giustizia e nel Giornalismo d’inchiesta.L’evento, che si terrà dalle 16 presso la Lounge, è promosso e organizzato dal Consorzio Gruppo Eventi, ideato dall’event planner Roberto de Candia con il sostegno die Petti Pomodori Spa, e arriva adopo il grande successo delle precedenti edizioni, che hanno riscosso un’eccellente partecipazione e interesse. Quest’anno Next Gensi arricchisce della collaborazione di un nuovo partner strategico:, il futuro all’ennesima potenza.