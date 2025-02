Ilrestodelcarlino.it - Carpi, una sconfitta tra tante polemiche

1 PESCARA 2(4-3-1-2): Theiner; Rossini, Zagnoni, Panelli, Rigo; Amayah (35’st Stanzani), Casarini (21’st Fossati), Puletto (35’st Campagna); Cortesi (50’pt Figoli); Sall, Gerbi (21’st Saporetti). A disp. Sorzi, Lorenzi, Calanca, Verza, Visani, Petito, Mandelli. All. Serpini. PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini, Pellacani, Crialese (1’st Merola); Valzania, Squizzato (21’st Meazzi), Dagasso; Cangiano (21’st Ferarris), Tonin (32’st Alberti), Bentivegna (1’st Moruzzi). A disp. Saio, Profeta, Brosco, Letizia, Staver, De Marco, Saccomanni, Arena. All. Nardini (Baldini squalificato) Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido Reti: 19’ Panelli, 34’ Dagasso, 16’st Pierozzi Note: paganti 500, abbonati 470. Ammoniti Squizzato, Cortesi, Moruzzi, Panelli. Angoli 2-7. Recupero 2’pt e 4’st Difficile non partire dal fattaccio del minuto 45’ del primo tempo nel raccontare della quartadelnelle ultime 5 giornate.