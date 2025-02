Lanazione.it - Carnevale Viareggio: Pierucci fuori dal palco, scoppia la polemica

, 10 febbraio 2025 – Nella giornata inaugurale, quella di sabato, il presidente della Provincia Marcello, che in quel momento era in compagnia del governatore, Eugenio Giani, non è stato fatto salire sulperché la sua “presenza non era prevista”. Da lì a farre laè stato un attimo. “Sotto un profilo personale nessun problema – ha detto all’indomani Marcello– mezz’ora passata piacevolmente con alcuni assessori e viareggini amici. Sotto un profilo istituzionale rammaricato perché le istituzioni ne escono offese. Dovesse capitarmi la stessa situazione con le parti invertite mi comporterò diversamente”. Sull’argomento il sindaco Giorgio Del Ghingaro non ha rilasciato dichiarazioni. La presidente della Fondazione, Marialina Marcucci, in occasione della consegna del premio speciale “Burlamacco per la cultura”, pur non citando specificatamente l’episodio ha fatto una precisazione importante.