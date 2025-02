Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, i Mazalora e l’appello per salvare la natura

Con ‘È ora di piantarla!’ isi ispirano alla necessità di fermare l’inquinamento e a ripensare il rapporto con la. "Lo facciamo raccontando i legami indissolubili tra le tribù indigene e l’ambiente con l’acqua come elemento essenziale per la vita e l’albero sacro come simbolo di rinascita e speranza – spiega Andrea Nieddu –. Il gioco di parole del titolo è un richiamo alla riforestazione come strumento per preservare le risorseli, ma anche un monito per smettere di sfruttare il pianeta e iniziare a costruire un futuro sostenibile". Le maschere. "Una delle innovazioni è proprio l’albero sacro, realizzato con un sofisticato sistema di ingranaggi e motori che ne animano i rami – prosegue –. Rispetto all’anno scorso il carro è cresciuto anche nelle dimensioni, nonostante le difficoltà logistiche legate alla mancanza di spazi ulteriori dedicati alla realizzazione delle maschere.