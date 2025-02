Inter-news.it - Carlos Augusto: «Opportunità per dimostrare la forza del gruppo!»

Leggi su Inter-news.it

è intervenuto prima di Inter-Fiorentina, sfida che chiude la ventiquattresima giornata di Serie A con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 a San Siro. Di seguito quanto dichiarato a DAZN dal brasilianoCHANCE NUOVA –ha parlato così prima di Inter-Fiorentina: «Abbiamo voglia di fare una bella partita, questo è il bello del calcio: dopo quattro giorni abbiamo l’diladel nostro. Vogliamoche è stata una partita sbagliata e siamo concentrati su noi stessi. Sappiamo che giochiamo ogni tre giorni, è chiaro che vogliamo sempre approcciare bene. Giovedì non siamo stati noi ma oggi abbiamo un’altra chance e dobbiamo rimanere concentrati. Scontro diretto con il Napoli? Campionato equilibrato ed è bello, dobbiamo sempre approcciare come se fossero finali per fare tre punti.