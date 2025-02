Internews24.com - Carlos Augusto a Inter TV: «A Firenze non eravamo noi, adesso dobbiamo fare una cosa»

di Redazione ha parlato a Inter TV prima di Fiorentina, le dichiarazioni dell'esterno brasiliano venuto a Inter TV, le dichiarazioni dell'esterno brasiliano verso Fiorentina:

RIPARTENZA – «Dopo una partita in cui non eravamo noi, abbiamo un'altra opportunità di dimostrare la forza della nostra squadra. Siamo carichi e pronti a fare una grande partita e regalare la vittoria ai tifosi. Abbiamo passato i giorni a guardare i nostri errori. Siamo concentrati su noi stessi, credo che faremo una grande gara. Fiorentina più aggressiva? Non lo so. Siamo concentrati su di noi, sono gol che solitamente non prendiamo. E' stata una partita diversa, non eravamo noi. Siamo concentrati sul fare una bella partita».

Le parole di Carlos Augusto a Dazn:

SFIDA DI STASERA – «Abbiamo tanta voglia di fare una bella partita, dopo 4 giorni abbiamo l'opportunità di dimostrare la forza del nostro gruppo e questo è il bello del calcio.