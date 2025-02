Carlo Conti ci riprova | Per Sanremo ci vorrebbe una direttrice artistica donna Perché da 75 anni le canzoni del Festival le scelgono sempre gli uomini?

Leggi su Open.online

I problemi con le donne che ha l’industria discografica sono il riflesso dei problemi con le donne che l’intera società ha, ancora alle prese con una lenta rivoluzione dello status quo di matrice indiscutibilmente patriarcale. Glisono più ascoltati delle donne, basta guardare una qualsiasi classifica per rendercene conto, per far si che ci si palesi davanti una situazione talmente netta che nel tempo è stata anche ampiamente accettata. Ma questo rappresenta solo la punta dell’iceberg di una serie di problematiche che riguardano la posizione delle donne all’interno dell’industria musicale. Forseproblema atavico, non si affronta con la dovuta serietà e spesso non ci si accorge neanche di ciò che sta accadendo, per esempio che in 75di storia ildella Canzone Italiana di, la più importante delle manifestazioni culturali del nostro paese, non ha mai avuto un direttore artistico