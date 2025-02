Amica.it - Carlo Conti: «Aprirò Sanremo 2025 con i miei amici. Nel segno di Ezio Bosso»

«Per meè casa, ero qui con il mio 125 nell’87 per fare interviste al volo. Ora torno un’altra volta in un ruolo un po’ diverso».presenta così la prima serata del suo quarto Festival – ricordate le edizioni del 2015, 2016 e 2017? – nella prima conferenza stampa della 75ma edizione. Qui una guida essenziale: quando inizia, il programma delle serate e tutto quello che c’è da sapere. Ci saranno «Jovanotti e il suo grande show, sarà un momento travolgente». «Quest’anno ho deciso di non mettere i monologhi, ma io credo che si possa parlare comunque di certi argomenti attraverso la musica. Anziché fare un lungo discorso sulle guerre, Noa e Mira Awad canteranno Imagine: è un altro modo per dire no alla guerra e sì alla pace».