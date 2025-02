Ilfattoquotidiano.it - Carlo Conti a Che tempo che Fa, Fazio conta le ore di Sanremo: “A me vengono fuori 286 minuti a sera”. Ma il direttore artistico rassicura: “Finirò verso l’1.15 solo in tre serate…”

Siparietto a Cheche fa.del Festival diche inizierà domani, martedì 11 febbraio, è stato ospite di Fabio. Il padrone di casa ha fatto così due “” sull’ipotetica durata di ognita della kermesse: “29 canzoni, io ho dato 5e 30 a canzone, per 29 fanno 153, pubblicità.te ne avranno dati 60di pubblicità, vogliamo dare mezz’ora a conduttore e co-conduttori? Poi gli stacchetti.8? Uno sforo di 15lo vogliamo concedere? Insomma a me286.“.Insomma il “rischio” è di un Festival lunghissimo, almeno nellete che prevedono l’esibizione di tutti gli artisti. Ma: “No no io non ce la faccio, state tranquilli. Penso di finire all’una e un quarto la primae poi il venerdì e sabato.