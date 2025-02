Captain America | Brave New World l’Adamantio arriva nel MCU nel nuovo spot!

Leggi su Cinefilos.it

Newnel MCU nel!Un paio di nuoviperNewsono stati condivisi online e, oltre ad alcuni nuovi scatti del Presidente Ross (Harrison Ford) che mostra i primi segnali della sua trasformazione in Red Hulk, abbiamo un altro (molto) breve sguardo a The Leader e un’attenzione significativa all’introduzione delnell’MCU (qui).I teaser precedenti hanno menzionato il metallo indistruttibile, confermando anche la voce secondo cui Tiamut, il Celestiale che è stato congelato a metà dell’emersione in Eternals e ora si trova nell’Oceano Indiano, sarà la fonte di questa potente nuova sostanza nel Marvel Cinematic Universe.A quanto pare, il Giappone sarà il primo paese a estrarreda Tiamut, prima di rendersi conto che ha il potere di assorbire le radiazioni, rendendolo così un’arma efficace contro Hulk.