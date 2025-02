Terzotemponapoli.com - Capello: “Inter partita difficile”

: “”“Il pari del Napoli dà forza a livello psicologico ai nerazzurri, ma Inzaghi dovrà fare questo”venuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabiosi esprime così sul pareggio di ieri sera del Napoli contro l’Udinese: un risultato che rappresenta una ghiotta occasione per l’. La squadra di Inzaghi, qualora riuscisse a vincere stasera contro la Fiorentina, si avvicinerebbe ad un solo punto di distacco dai partenopei.LA FRENATA DEL NAPOLI CON L’UDINESE – ”È una frenata, senza dubbio, ma per me anche nelle difficoltà di ieri sera il Napoli ha dimostrato di poter credere legittimamente allo scudetto, perché è attrezzato per farlo. Più che le colpe della squadra di Conte, sottolineerei i meriti dei friulani: l’Udinese mi ha sorpreso, ha fatto una grande, non solamente dal punto fisico come anche altre volte si era distinta, ma pure sul piano tecnico”.