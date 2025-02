Palermotoday.it - Capaci, Giunta approva delibera: "Riconoscere lo Stato della Palestina"

Leggi su Palermotoday.it

Lamunicipale dihato unacon cui chiede al governo italiano dilocome entità sovrana, nell’ottica di un rilancio del processo di pace in Medio Oriente e di sostenere in tutte le sedi le azioni politiche e diplomatiche per un.