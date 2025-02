Zon.it - Capaccio Paestum, aggredisce l’ex compagna in strada: arrestato per stalking e lesioni

Un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga e ai maltrattamenti, è statocon l’accusa dipersonali. Il provvedimento è scattato dopo che l’uomo ha aggreditonella località Capo di Fiume.Lite violenta e intervento dei carabinieriSecondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Agropoli, l’uomo si è presentato ieri mattina a casa della vittima, una donna di 34 anni, dando inizio a un’accesa discussione. Il litigio si è rapidamente spostato in, dove l’aggressione è degenerata fino a lasciare la donna con il volto insanguinato.Nonostante le ferite, la vittima è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. I militari, intervenuti tempestivamente, hanno bloccato l’uomo in flagranza di reato e lo hanno condotto nel carcere di Fuorni, applicando le misure previste dal Codice Rosso.