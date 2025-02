Tvplay.it - Caos in serie A, cambia il regolamento: la decisione lascia increduli

Leggi su Tvplay.it

Proposte e modifiche per il futuro dellaA, Gravina è al lavoro: i dettagli.Weekend da dimenticare per la classe arbitrale nella 24ª giornata diA. Sono almeno 4 gli episodi dubbi che hanno inevitabilmente caratterizzato le ultime partite disputate. Si parte con Como-Juventus, terminata 1-2 per i bianconeri, e dal tocco di mano di Federico Gatti che l’arbitro Abisso non ha giudicato irregolare.inA,il: la(LaPresse) tvplay.itE poi l’espulsione di Tomori in Empoli-Milan, poi vinta dai rossoneri. Il mancato intervento (legittimo) del Var non ha potuto che convalidare l’uscita dal campo del difensore milanista, poiché il Var non può intervenire sul secondo giallo ma soltanto sul rosso diretto. Ci sarebbe anche un’evidente cartellino (magari anche rosso) per Cacace che entra col piede a martello su Walker: Pairetto nemmeno lo ammonisce.