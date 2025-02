Calciomercato.it - Caos arbitri, furia in diretta: “È contro lo spirito del gioco. E i truffatori vanno squalificati”

In Serie A si torna a discutere in maniera importante degli episodi arbitrali e della gestione del Var, oltre che di un Conte “molto furbo”Turno di campionato movimentato quello appena trascorso, già dal venerdì con l’episodioverso in Como-Juventus per il fallo di mano di Gatti ritenuto non punibile dal Var Guida. Ma da discutere c’è stato anche sul campo, dalla stessa prestazione opaca dei bianconeri alla goleada della Lazio che può far tornare Nesta sulla panchina del Monza. E ovviamente il pareggio inaspettato della capolista Napoli in casal’Udinese. Tante occasioni, ma per entrambe, soprattutto nel primo tempo mentre nella ripresa è mancato lo sprint agli azzurri che poi hanno perso anche qualità e lucidità.Gianluca Rocchi (Ansafoto) – calciomercato.itA ‘Radio Radio’ se ne parla largamente di Antonio Conte e delle sue parole nel postpartita che fissano l’obiettivo alla zona Europa.