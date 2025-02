Davidemaggio.it - Canzoni Sanremo 2025: “Il ritmo delle cose” di Rkomi

Con Il, brano con il quale concorre al Festival diparla del caos della relazioni attraverso un flusso di pensieri e immagini che citano, tra le altre, l’attaccamento all’isolamento innescato dal mondo digitale.gareggia per la seconda volta nella kermesse canora a tre anni di distanza dal lancio di Insuperabile.Nella serata cover di venerdì 14 febbraio,canta con Francesca Michielin, anche lei in gara, La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini.Il, il testo della canzone didi J. Ettorre – M. E. Martorana – M. Pierotti –J. Ettorre – F. Catitti – L. V. Faraone – P.M. Lombroni CapalboEd. Universal Music Publishing Ricordi/Jet Music Publishing/Doremi Corp./Thaurus Publishing/Honiro Label e PublishingDove sono i soldi adessoChe sei rimasta sola?Pornogra?a ma senza sessoE?etto senza drogaDov’è il tuo Dio?Pensavo poveri poveri noiNon sono problemi tuoiIl caos non sciopera maiOvunque prende formaUltimamente fumo ed escoVeramente pocoSto in mutande mentre fissoStupidamente il vuotoAncora e poi di nuovoFinché l’alba va via dalla viaNon mi è più chiaro se siaMusica o burocraziaQuesto caos che formaIlIlche ci muoveCi corre nella golaCi spezza le paroleÈ ilE ti stancherai come fai coi vestitiMi romperai come i tuoi giochi preferitiQuantedistruggiamo costruendoÈ un violento decrescendoÈ un moderno decrescendoÈ un inferno a fuoco lentoAmore senza sentimentoÈ un violento decrescendoE ti stancherai come fai coi vestitiMi romperai come i tuoi giochi preferitiQuantedistruggiamo costruendoÈ un violento decrescendoSi può fermare la pioggiaMa è inutile scomodare i cieliSe in quelle macchie di RorschachCi vedo, le più crudeliButtati nel mondo, siamo alla provaCome si lancia per caso un bouquet da sposaEsco da un’altra festa, esco dall’algoRitrovo la bellezza solo dietro l’imprevistoÈ caos che correChe lento muoreIlIlche ci muoveCi corre nella golaCi spezza le paroleÈ ilE ti stancherai come fai coi vestitiMi romperai come i tuoi giochi preferitiQuantedistruggiamo costruendoÈ un violento decrescendoÈ un moderno decrescendoÈ un inferno a fuoco lentoAmore senza sentimentoÈ un violento decrescendoE ti stancherai come fai coi vestitiMi romperai come i tuoi giochi preferitiQuantedistruggiamo costruendoÈ un violento decrescendoForse solo la stanchezzaTi porta dentro quella stanzaChe hanno chiamato libertàDi dire no, di dire bastaQuesto casino mi somigliaÈ il lato oscuro in piena vistaO è forse merda di un artistaÈ ilIlche ci muoveCi corre nella golaCi spezza le paroleÈ ilE ti stancherai come fai coi vestitiMi romperai come i tuoi giochi preferitiQuantedistruggiamo costruendoÈ un violento decrescendoÈ un moderno decrescendoÈ un inferno a fuoco lentoAmore senza sentimentoÈ un violento decrescendoE ti stancherai come fai coi vestitiMi romperai come i tuoi giochi preferitiQuantedistruggiamo costruendoÈ un violento decrescendo>>> Tutti i testi di: “Il” diDavide Maggio.