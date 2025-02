Davidemaggio.it - Canzoni Sanremo 2025: “Fuorilegge” di Rose Villain

è il brano con cuiha scelto di gareggiare al Festival di, dopo l’esordio avvenuto lo scorso anno con Click boom!. Una canzone intima e potente con al centro la nascita di un amore partendo dal desiderio. Brano che, a detta dell’interprete, ha bisogno di un grande palco, proprio come quello dell’Ariston, per arrivare al pubblico.Nella serata cover di venerdì 14 febbraio,canta Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti con Chiello., il testo della canzone didi R. Luini – N. Lazzarin – A. Ferrara – F. AbbateEd. Cash & Carter/Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/Intera Music/Me Next/SugarmusicCosa faiMentre tutti dormono?Chissà se mi pensi o noMentre la luna cala su di noiSplende in alto, guardaMai una volta giudicaNostalgia puttanaSono sola come leiChe cosa faiMentre tutti sognano?Ma forse ho oltrepassato il limite di ore senza teSento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro meMi rigiro nel letto, non dormo piùVorrei saperti dire di noC’è quel film che ti piaceva alla TVSembra che stia parlando di noiSe pensarti fosse un crimine stanotte io sareiPartiamo domaniBonnie e ClydeCoi sogni rubatiSenza di meCosa fai?Mentre tutti si amanoIo rido del nostro destino avversoAscolto Almeno Tu nell’UniversoMi inginocchio e chiedo agli angeli di darmi ciò che ho persoMa forse ho oltrepassato il limite di ore senza teSento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro meMi rigiro nel letto, non dormo piùVorrei saperti dire di noC’è quel film che ti piaceva alla TVSembra che stia parlando di noiSe pensarti fosse un crimine stanotte io sareiPartiamo domaniBonnie e ClydeCoi sogni rubatiSenza di meCosa fai?Forse non sai che per te ho piantoStelle sopra al soffitto però io mi accontentotristi dal primo pianoCuori a 200 all’ora ma vuoi ballare un lentoForse ho oltrepassato il limite di ore senza teSento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro meMi rigiro nel letto, non dormo piùVorrei saperti dire di noC’è quel film che ti piaceva alla TVSembra che stia parlando di noiE se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei>>> Tutti i testi di: “” diDavide Maggio.