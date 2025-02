Davidemaggio.it - Canzoni Sanremo 2025: “Chiamo io chiami tu” di Gaia

Gaia torna per la seconda volta in gara al Festival di Sanremo 2025. E, dopo quattro anni da Cuore amaro, parla un'altra volta di tormenti: Chiamo io chiami tu, nonostante un ritornello martellante, indaga le difficoltà dei sentimenti, gli alti e bassi di una relazione, "limbo infernale" nel quale non si riesce mai a credere fino in fondo. Nella serata cover di venerdì 14 febbraio, Gaia canta La voglia, la pazzia in duetto con Toquinho.

Chiamo io chiami tu, il testo della canzone di Gaia a Sanremo 2025

di D. Petrella – G. Gozzi – S. Tognini – D. Petrella
Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/Diana/Gea Luz

Per esempio a me piace la musica
Stare nuda e nessuno che giudica
Amo il cibo di strada
I capelli del mare
Anche farmi del male
Che stupida
Menomale che non prende l'Iphone
Tra le onde alte di Rio
Un silenzio che mi spezza un po'
Che mi brucia un po'
Come fa uno shot
E quante parole che
Lasciano un vuoto
Ti lasciano solo
Qualcosa in cui credere
Niente di serio se uno dei due se ne va
Per una bugia di più
Nascosta sotto le labbra
Poesia di contrabbando,
Ti ricordi quando
Era soltanto un gioco

Chiamo io chiami tu
Chi è il primo che cede stasera
Dimmi dove sei
Dove dove dove dove
Solo io solo tu
Tanto non ne vale la pena
Chissà dove sei
Dove dove dove dove
E ogni volta che stiamo così
Non serve a niente
Tanto è sempre lunedì
Lo stesso film
Non mi aspettare
Non ti scordare
Di me mai più

Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama
Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama
Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama
Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama
Chiama

Come i rami contorti dell'edera
Ci aggrappiamo a una scusa ridicola
Stiamo qui ad aspettare
In un limbo infernale
L'amore è una cosa più piccola
Cosa rimane se
Troppe persone si fottono il cuore
A pensare che poi non è
Niente di serio se uno dei due se ne va
Per una bugia di più
Nascosta sotto le labbra
Poesia di contrabbando
Ti ricordi quando
Era soltanto un gioco

Chiamo io chiami tu
Chi è il primo che cede stasera
Dimmi dove sei
Dove dove dove dove
Solo io solo tu
Tanto non ne vale la pena
Chissà dove sei
Dove dove dove dove
E ogni volta che stiamo così
Non serve a niente tanto è sempre lunedì
Lo stesso film
Non mi aspettare
Non ti scordare di me
Mai più

Che pensavo a te
Come una voce
Che è fragile
Come l'idea
Di stare con te
Volevo stringerti a me
Come fosse per sempre ancora
Ogni volta che stiamo così
Non serve a niente tanto è sempre lunedì
Lo stesso film
Non mi aspettare
Non ti scordare di me
Mai più

Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama
Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama
Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama
Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama io, chiami tu
Chiama
Chiama