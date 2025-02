Inter-news.it - Cannavacciuolo: «Corsa scudetto? Ecco gli obiettivi, ci divertiremo!»

Leggi su Inter-news.it

Intervenuto su Sky Sport nel post partita del Napoli, Antoninoha commentato il pareggio degli azzurri contro l’Udinese restando comunque ottimista sulla– Antonino, noto chef e tifoso napoletano, è intervenuto in collegamento a Sky Sport dopo il pareggio tra il Napoli e l’Udinese. Questo il pensiero dello chef, giudice a Masterchef: «Bisogna faticare. Solo con la fatica arrivano i risultati. L’Inter deve ancora giocare, ma siamo sempre un po’ sopra. Conte ha visto qualche giocatore fermo, una squadra un po’ stanco. La panchina che ha il Napoli è quella, stanno correndo da luglio e meritano di andare in campo per dimostrarlo. Secondo me ci, quando gli altri andranno in Coppa noi ci riposeremo.? Ma figurati, il Napoli non si nasconde, deve provarci.