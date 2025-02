Lanazione.it - Camminare al passo di ultimi e invisibili: il servizio civile con la Caritas diocesana

Pisa, 10 febbraio 2025 - “Sii tu il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”: sono ben 18 i posti disponibili pressoPisa, distribuiti in quattro progetti. In occasione della scadenza delle candidature per ilUniversale del prossimo 18 febbraio,di Pisa rilancia i progetti del bando da 18 posti, 6 dei quali sono riservati a Giovani con minori opportunità (GMO). I titoli dei progetti che è possibile selezionare sono: “Cittadini- Pisa”, “Non solo scuola 2024”, “In cammino con gli- Pisa”, “In cammino con glia scuola e non solo - Toscana”. Per presentare la domanda è necessario: avere tra i 18 e i 28 anni compiuti, essere cittadino italiano o regolarmente soggiornante in Italia, essere in possesso di SPID e aver voglia di mettersi in gioco e di donarsi agli altri.