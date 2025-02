Laprimapagina.it - Camilla Bianchini: “Per te Miss Italia finisce qua” il quarto episodio di “Call Back” disponibile dal 10 febbraio

Dal 102025 èsu tutte le piattaforme di streaming digitale la quarta puntata di “”, il podcast fictionalno prodotto da Blackcandy Produzioni e tratto dall’omonimo romanzo di, edito da Bertoni Editore. Nel, intitolato “Per tequa”, le frenetiche avventure di Nina nel trovare il suo ruolo nel mondo continuano. Affronta casting di assorbenti, trascorre ore a fare compagnia al mini-pig della Casting Soldonipertuttitrannecheperte e partecipa ad eventi benefici al Circolo Maiincanottiera, dove è costretta dalla mamma Maria Vittoria a leggere le poesie di Ivanov, che si spaccia per poeta viaggiatore ma in realtà si chiama Ivano e vive a Sutri. Ed è proprio a quell’evento che rincontra Marlon, con cui fugge dalla cena e dai rispettivi genitori, trascorrendo una serata insieme, raccontandosi e girovagando per una Roma notturna.